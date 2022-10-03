كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي السريع BRT قبل تشغيله

تكثف وزارة النقل، ممثلة في هيئة الطرق والكباري، العمل على تنفيذ وترسيم محطات الأتوبيس الترددي السريع، إذ سيكون بديلا للميكروباص أعلى الطريق الدائري، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الصارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة القائمين على تنفيذ المشروع.

وفي سطور تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع، والذي سيعمل على الطريق الدائري:

ما عدد محطات الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري؟

تعمل هيئة الطرق والكباري على تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، حيث سيتم تنفيذ ما يقرب من 47 محطة، كما أن الأتوبيس الترددي سيكون بديلا لسير الميكروباص على الطريق الدائري.

هل سيتم تحديد طريق معين لسير الأتوبيس الترددي؟

الأتوبيس الترددي السريع سيسير في حارة منعزلة أعلى الطريق الدائري، عبر ما يقرب من 47 محطة، وسيكون بديلا للميكروباص أعلى الطريق الدائري.

كم عدد المحطات التي تم الانتهاء منها للأتوبيس الترددي؟

تم الانتهاء من ترسيم ما يقرب من 20 محطة للأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري.

متى سيتم تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أمام الركاب؟

سيتم تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري مطلع يناير 2023، حيث تعكف وزارة النقل بالتنسيق مع الطرق والكباري، على دراسة أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي في الوقت الحالى لإعلانها على الركاب، قبل التشغيل الرسمي للأتوبيس.

هل جائحة كورونا أثرت على تنفيذ نسب مشروع الأتوبيس الترددي؟

جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير على تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع ومحطاته، كما أن جميع العاملين والفنيين والمهندسين يواصلون ترسيم المحطات، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين.

ما الهدف من تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع؟

يهدف الأتوبيس الترددي السريع BRT إلى تخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري، كما سيتم تخصيص محطات عند التقاطعات الرئيسية لأتوبيسات الترددي على الطريق الدائري، علاوة على الأتوبيس BRT يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مخصصة.

هل مشروع الأتوبيس الترددي السريع يحد من التلوث البيئي؟

يساعد الأتوبيس الترددي السريع على الحد من التلوث البيئي حيث يعمل عن طريق الكهرباء، كما أنه صديق للبيئة، وجميع عربات الأتوبيس قابلة للزيادة، كما أن الأتوبيس BRT يضاهي في سرعته المترو والقطارات.