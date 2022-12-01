حظك اليوم برج العقرب الخميس 1-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن برج العقرب الغموض والكتمان إلى حد كبير، فهو لا يستطيع التحدث عن حياته الشخصية وأموره مع أي شخص، بل يفضل أن يحتفظ بها لنفسه ولا يسمح إلا لمن يثق بهم فقط بالتدخل في أموره اليومية، لذلك عندما يتعرض للخيانة أو الكذب فأنه يتحول لشخص يسعي للانتقام.

ولمواليد برج العقرب الذين يبحثون عن التغيرات التي تطرأ يوميًا على الخرائط الفلكية، بسبب تغير حركة الكواكب التي تؤثر على طاقتهم اليومية، تستعرض «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والصحي والعاطفي والعائلي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العقرب، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات عاطفية هانئة وإذا كنت خاليا فإن سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز نجوم هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.