«الأرصاد»: انخفاض في الرؤية الأفقية وشبورة خلال الأيام المقبلة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن أن سمة الطقس خلال الأيام المقبلة يسيطر عليها انخفاض في الرؤية الأفقية وشبورة مائية، إذ تمتد المرتفعات الجوية السطحية والعلوية علي شمال أفريقيا والتي تعمل علي استقرار الأحوال الجوية.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن طقس الأيام المقبلة من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد خلال ساعات الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم الجمعة يسودها أجواء مائل للبرودة في أول اليوم، معتدلة الحرارة نهارا حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 24 درجة ويكون حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال هذا الوقت من العام حيث من المتوقع أن تسجل أسوان 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة على المحافظات على مدار اليوم الجمعة

- درجة الحرارة على القاهرة 24 - 14

- درجة الحرارة على العاصمة الإدارية 24 - 14

- درجة الحرارة على 6 أكتوبر 25 - 14

- درجة الحرارة على بنها 24 - 15

- درجة الحرارة على دمنهور 23 - 15

- درجة الحرارة على كفر الشيخ 23 - 15

- درجة الحرارة على المنصورة 24 - 15

- درجة الحرارة على دمياط 23 - 14

- درجة الحرارة على بورسعيد 22 - 14

- درجة الحرارة على الإسماعيلية 25 - 13

- درجة الحرارة على السويس 25 - 14

- درجة الحرارة على الزقازيق 24 - 15

- درجة الحرارة على شبين الكوم 24 - 15

- درجة الحرارة على طنطا 23 - 14

- درجة الحرارة على شلاتين 28 - 21

- درجة الحرارة على الإسكندرية 23 - 14

- درجة الحرارة على العلمين الجديدة 23 - 14

- درجة الحرارة على وادي النطرون 24 - 16

- درجة الحرارة على مطروح 22 - 13

- درجة الحرارة على السلوم 20 - 09

- درجة الحرارة على سيوة 20 - 08

- درجة الحرارة على العريش 22 - 13

- درجة الحرارة على رفح 22 - 13

- درجة الحرارة على الطور 28 - 15

- درجة الحرارة على كاترين 18 - 05

- درجة الحرارة على رأس سدر 27 - 13

- درجة الحرارة على نخل 21 - 05

- درجة الحرارة على طابا 25 - 14

- درجة الحرارة على نويبع 24 - 13

- درجة الحرارة على حلايب 25 - 20

- درجة الحرارة على شرم الشيخ 26 - 19

- درجة الحرارة على الغردقة 27 - 18

- درجة الحرارة على مرسى علم 26 - 17

- درجة الحرارة على الفيوم 24 - 12

- درجة الحرارة على بني سويف 24 - 12

- درجة الحرارة على المنيا 25 - 11

- درجة الحرارة على أسيوط 25 - 10

- درجة الحرارة على سوهاج 26 - 12

- درجة الحرارة على قنا 28 - 13

- درجة الحرارة على الأقصر 26 - 13

- درجة الحرارة على أسوان 27 - 14

- درجة الحرارة على الوادي الجديد 26 - 07

- درجة الحرارة على أبو سمبل 27 - 14

- درجة الحرارة على أبو رماد 26 - 21

- درجة الحرارة على رأس حدربة 24 - 20.