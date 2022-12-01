«الأرصاد»: أمطار خفيفة على عدة مناطق في السواحل الشمالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأيام المقبلة تشهد فارقا بين درجات الحرارة نهارا وليلا يصل إلى 10 درجات مئوية، فضلا عن أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق شمال الوجه البحري، بنسبة لا تتجاوز 30% وغير مؤثرة تمامًا على أعمال الانشطة اليومية.

اعتدال الأحوال الجوية

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، عبر الفضائية المصرية والقناة الأولى، أنّ البلاد تشهد اعتدالا في الأحوال الجوية، حيث يكون الطقس دافئ خلال فترات النهار على أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، وتكون الأجواء حارة على محافظات جنوبي الصعيد وسيناء، وخلال فترات الليل خاصة في الساعات المتأخرة حتى الصباح الباكر، حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة بسبب انخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية.

صفاء الأجواء خاصة في المناطق الداخلية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، تاثرًا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كما أنّ هناك كتل هوائية شرقية قادمة من شبه الجزيرة العربية، مشيرة إلى أنّ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة نهارا، بينما في الساعات الأولى من الصباح سنشعر بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المائلة للبرودة.