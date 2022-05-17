ضبط 14 «طربة حشيش» و2.5 كيلو «أفيون» في حملات أمنية بأسيوط

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة أسيوط عدة حملات مكبرة لملاحقة عصابات الإتجار في المواد المخدرة، أسفرت عن ضبط 14 «طربة حشيش» بحوزة أحد الأشخاص في دائرة مركز أسيوط، بالإضافة إلى ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مخدر «الأفيون» تزن حوالي 2.5 كيلوجرام.

ضبط 14 «طربة حشيش» بقرية «الزاوية»

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد الأشخاص بقرية «الزاوية»، التابعة لمركز أسيوط، وبحوزتة عدد 14 «طربة» لمخدر «الحشيش»، ومبلغ مالي وتليفون محمول، أثناء مزاولة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، في المنطقة محل إقامته.

ضبط 2.5 كيلو «أفيون» و«فرد روسي»

كما تم ضبط شخصين، يقيمان بدائرة مركز البداري، وبحوزتهما «فرد روسي» محلى الصنع، وكمية من مخدر الأفيون، تزن حوالي 2.5 كيلوجرام، إضافة إلى مبلغ مالي، وميزان حساس، وسيارة ربع نقل، وعدد 2 دراجة بخارية، أثناء مزاولة نشاطهما بمحل إقامتهما.

إخطار مديرية الأمن بنشاط «تجار المخدرات»

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، إخطاراً من اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات بقيام بعض الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة بمركزي أسيوط والبداري، وبعد التحقق من المعلومات التي وردت للجهات المختصة، تبين صحتها.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأمن العام، وجهاز الأمن الوطني، تمت مداهمة الأوكار المستهدفة، والتحفظ على المضبوطات والمتهمين، كما تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

ضبط 3 عناصر إجرامية للإتجار في المخدرات بأسيوط

وتمكنت وحدة مباحث قسم ثاني أسيوط، في وقت سابق، من ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، بحوزتهم فردين خرطوش، وكميات من المواد المخدرة «الآيس والشابو»، تزن حوالي 500 جرام، قبل ترويجها بين عملائهم، متخذين منطقة «الأزهر» والمناطق المحيطة بها، مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي لترويج المواد المخدرة بين زبائنهم.