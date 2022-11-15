إحباط محاولة تهريب طرد «أفيون» مشحون من أمريكا في مطار القاهرة الدولي

أحبطت الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة، برئاسة محمد محمود، بالتنسيق مع إدارة مكافحه المخدرات والبحث الجنائي، بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

ضبط 31 قرصًا مخدرًا

كان ذلك في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود، إذ تمّ الاشتباه في بوليصة شحن من أمريكا ووارد من دبي عبارة عن طرد يحتوي على مستندات ووصلة كابل، بالمعاينة تبين وجود كيس صغير بداخل عبوة الكابل به منديل مخبأ فيه 31 قرصًا مخدرًا.

عرض المضبوطات على شرطة المخدرات

وبالعرض علي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بـ ميناء القاهرة الجوي تم تأييد الاشتباه بأن تكون الأقراص من الأفيونيات المصنعة المدرجة بجدول مخدرات وهي من أحدث أنواع المخدرات بالعالم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم 5 لسنة 2022.