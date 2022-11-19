ضبط 112 طن سلع غذائية في منشآت ومخازن مخالفة بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة جهودها بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، في تنظيم الحملات التموينية لتمشيط الأسواق ومواجهة ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره والتصدي لجشع بعض التجار.

منشآت ومخازن مخالفة

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي استمرت على مدار يومين، وأسفرت عن ضبط 112 طن سلع غذائية يتم تخزينها بغرض الاحتكار وحجب بيعها للمواطنين للتلاعب في الأسعار، عبارة عن دقيق مدعم وأرز وسكر ومكرونة وعدس وفاصوليا وقمح محلي، بمنشآت ومخازن مخالفة غير مرخصة في مراكز ومدن البدرشين وأطفيح.

عدم توافر الاشتراطات الصحية

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات بمركز ومدينة البدرشين تمكنت من ضبط 81 طن سلع غذائية، عبارة عن 25 طن أرز، 33 طن دقيق، و3 أطنان سكر، و10 أطنان مكرونة، و5 أطنان عدس، و3 أطنان قمح محلي، و2 طن فاصوليا ولوبيا، وذلك بمخازن بغرض حجب بيعها، إلى جانب عدم توافر الاشتراطات الصحية والحصول على التراخيص اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت الحملات من ضبط 13 طن دقيق بلدي مدعم بمركز ومدينة أطفيح، يتم إعادة تدويره وتعبئته في صورة دقيق استخراج 72% سياحي، بغرض التربح والاستيلاء على المال العام، وتم التحفظ على كميات الدقيق بمطحن الصف، وذلك لإعادة صرفه للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم.

الاستيلاء على المال العام

وتمكنت الحملات بمركز ومدينة أطفيح من ضبط بدال تمويني قام بتجميع 135 بطاقة تموينية بغرض التربح واستيلاء على المال العام، وتجميع دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% مخالف للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.