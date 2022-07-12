إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 6 منشآت غذائية بالشرقية 

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالعاشر من رمضان، وبلبيس، والقرين، والإبراهيمية، وكفر صقر، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بهذه المراكز والمدن.

الضرب بيد من حديد علي المخالفين

جاء ذلك تزامناً مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومعالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 6 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 6 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 5 منشأة ببلبيس، ومنشأة في كفر صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و51 كجم لحوم طازجة ومجمدة وهوالك دجاج ومخللات وجبن وأغذية مختلفة وعصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 70 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 41 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بهذه المدن والمراكز.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.