خريطة فصل الكهرباء عن 5 مناطق في القليوبية غدا.. الانقطاع يستمر 3 ساعات

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية قطع التيار غدًا الجمعة عن 5 مناطق في مدينة بنها لمدة 3 ساعات، صباحًا، لاستكمال المرحلة الثانية من الصيانة الدورية بالمنطقة، لافتة إلى أنه على المواطنين وأصحاب المحال الخدمية تدبير مصادر احتياطية خلال فترة الانقطاع.

وتستعرض «الوطن» تستعرض مناطق قطع الكهرباء غدًا الجمعة ببنها، في إطار خدماتها للقراء على مدار الساعة.

مدة قطع التيار الكهربائي ببنها غدا

وكشف بيان شركة الكهرباء بالقليوبية أن الانقطاع سيكون من الساعة 7 وحتى العاشرة صباحًا لمدة 3 ساعات متواصلة لاستكمال المرحلة الثانية من الصيانة الدورية بالمنطقة، والتي انطلقت الجمعة الماضي.

مناطق قطع التيار الكهربائي ببنها غدا

وتبين من بيان الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي مناطق الفلل ومساكن الزهور بالفلل وجزء من منطقة أتريب ومنطقة النجدة ومستشفى الحميات للصيانة الدورية.

وناشدت الشركة أصحاب الأفران وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

في سياق متصل أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية في بيان له أنه أصدر تعليمات لرؤساء المدن والأحياء والمراكز بضرورة المرور بصفة مستمرة على الشوارع والطرق والتواصل مع المواطنين فورًا في حالة وجود بلاغات عن وجود أعمدة إنارة بها كابلات مكشوفة مشيرا إلى مواصلة مراقبة الوصلات غير الشرعية للكهرباء واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين طبقا للقانون.

وشدد المحافظ في بيانه على ضرورة الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية للكهرباء وكافة الخدمات وإصلاح الأعطال وخصوصا التي تحدث نتيجة الطقس وهطول الأمطار، مؤكدًا عدم الانتظار لحين ورود بلاغ وعلى فرق الصيانة التحرك فورًا وقت وقوع أي عطل دون انتظار إخطار من مسؤول أو مواطن.