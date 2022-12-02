أسعار الكتاكيت والبط اليوم.. البلدي بـ3 والفيومي بـ4 جنيهات

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن اليوم، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض ليسجل جنيها وخمسة وسبعون قرشًا، كما انخفض سعر البط المولر ليسجل 15 جنيهًا للكيلو، وسجل السمان والأمهات انخفاضًا أيضًا في الأسواق، وتبحث الأسر المصرية عن أسعار الفراخ والبط، كونهما مصدران مهمان للبروتين، كما يبحث عن أسعار الكتاكيت، المربون وأصحاب المزارع.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الكتاكيت والبط والسمان اليوم، بحسب بيان البورصة الرئيسية للدواجن، وجاءت كما يلي:

أسعار الكتاكيت والبط

- سعر الفراخ البيضاء 36 جنيهًا

- سعر الفراخ الساسو 50 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الأبيض من 1,75 إلى جنيهين.

- سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و3 جنيهات.

- سعر أمهات بيضاء 25 جنيهًا.

أسعار البط المولر والكتكوت الهجين

- سعر الكتكوت البلدي 3 جنيهات.

- سعر الكتكوت الهجين 3 جنيهات.

- سعر الكتكوت الفيومي 3 جنيهات.

- سعر الكتكوت الفيومي على وشه 4 جنيهات.

- سعر البط المولر 15 جنيهًا.

- سعر البط المسكوفي 15 جنيهًا.

- سعر البط البيور 11 جنيهًا.

سعر السمان عمر 14 يومًا 4 جنيهات.