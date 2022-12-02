تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تشهد الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بالمحافظات المختلفة، حالة من النشاط في تداول البضائع العامة والمتنوعة بلغت 21 ألف طن، وكذلك حركة السفن وصولاً ومغادرة وبلغت الصادرات أكثر من ضعف الواردات.

13 سفينة متراكية على أرصفة الموانئ

المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانىء البحرالأحمر، أعلن فى بيان اليوم أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة عددها 13 سفينة، وسجلت حركة التداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1000 شاحنة و64 سيارة

وسجلت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و406 شاحنة، و38 سيارة فيما سجلت حركة تداول الصادرات 16000 طن بضائع، 594 شاحنة، و26 سيارة وأكثر من ضعف.

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين دليلة والحرية

وذكر البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين «دليلة والحرية2»، وشهد مغادرة السفن الثلاث الحرية وبوسيدون اكسبريس وأمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية2

وتابع البيان أن ميناء نويبع، شهد تداول 4200 طن بضائع عامة ومتنوعة 280 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين «بريدج وايلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.