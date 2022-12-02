أبطال المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحصدون ذهبية بطولة الجمهورية للمصارعة

أحرز ناشئو مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة والمقامة بالصالة المغطاة بمدينة دمياط برأس البر، فى الفترة من 1 حتى 5 ديسمبر الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الفائزون في بطولة الجمهورية للمصارعة

وحصل اللاعب أحمد ربيع، وزن 62 ك، على المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصد اللاعب محمد عبد الباري، على المركز الثاني وزن 52 ك، كما حصل اللاعبين عمر إبراهيم، وزن 52 ك على المركز الثالث، واللاعب محمد عبد الرحمن، وزن 62 ك، على المركز الخامس فى بطولة الجمهورية للمصارعة بالصالة المغطاة برأس البر.

ومن جانبه، هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الأبطال الصغار ومدربيهم، مشيداً بدور المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بإشراف الدكتور محمد حمدى، مدير عام الموهبة والبطل الأوليمبي بوزارة الشباب والرياضة، فى دعم وإعداد الأبطال في لعبة المصارعة بكفر الشيخ، حتى استطاعوا تحقيق الإنجاز الجديد، وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع، مثمناً جهود مركز شباب بيلا في دعم لاعبى المصارعة الذين يثبتون يوماً بعد يوم جدارة تصدرهم البطولات المحلية و الدولية.

وكيل وزارة الشباب يشكر ناشئي المشروع القومي للموهبة

كما وجّه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة لناشئى المشروع القومي للموهبة ومدربى الأبطال الصغار وهم الكابتن ياسر عبد الرحمن، وأبو غنام الرحماني، وأدهم نور الدين، وعبد الرحمن خالد، وأسرة منطقة المصارعة بكفر الشيخ، مؤكداً أن المشروع القومي بكفر الشيخ يُحقق إنجازات متتالية فى كافة اللعبات، ويُعد مصدراً مهماً لإعداد أبطال هم عماد المنتخبات الوطنية في الغد القريب.

وتُقام بطولة الجمهورية للمصارعة المرحلة الأولى بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر بدمياط، وهي إحدى بطولات النشاط المحلي للاتحاد المصري للمصارعة، لمواليد أعوام 2008، و2009 و2010، بشهادة طبية، في مسابقات المصارعة الحرة والروماني والنسائية، بمشاركة عدد كبير من الفرق على مستوى محافظات الجمهورية.

تكريم أبطال مصارعة بيلا

جدير بالذكر، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كرم في أكتوبر الماضي، أبطال مصارعة بيلا، بالمشروع القومي، لحصولهم على المركز الأول بالبطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق.

وفى وقت سابق كانت قد أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام أربعة لاعبين من أبطال مصارعة بيلا إلي منتخب المصارعة الرومانية ضمن المشروع القومي.