استكمال محاكمة المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي» بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي» وقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة ذبحا بعد أن فشل في الاعتداء على إحدى المجني عليهن نجله صديقه المزارع.

وخلال الجلسة الماضية، تغيب المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي عن حضور الجلسة، وأجلت هيئة المحكمة نظر محاكمته لليوم السبت، لحضوره من محبسه.

انهيار أسرة المجني عليهم

وانعقدت الجلسات الماضية، وظهر المتهم أمام هيئة المحكمة وهو في حالة ثبات نفسي تام ولم يتفوه بأي كلمة، سوى عند سؤال رئيس المحكمة له عن ارتكابه الجريمة من عدمه، ليجيب عليه أنه هو من نفذ الواقعة صد صديقه وابنتيه وحفيديه، وحينها انهارت أسرة المجني عليهم فور سماعهم كلامه.

عرض المتهم على الطب النفسي والشرعي

وطلب دفاع المتهم من هيئة المحكمة بضرورة عرضه على الطب النفسي والشرعي لبيان مدى قواه العقلية، فضلا عن كونه كان تحت تأثير المواد المخدرة أثناء ارتكابه الجريمة، ليرد دفاع المجني عليهم «حرام لما يتقدم دفاع المتهم بعرضه على الطب النفسي ده قتل 5 أرواح وقال لو كان في أكتر كنت قتلتهم»، لتؤجل هيئة المحكمة نظر الجلسة إلى اليوم.