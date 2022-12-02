أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء تطبيق اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونيا للقادمين إلى مكة المكرمة، إذ ذكرت اليوم، أن التطبيق يهدف إلى إثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، مؤكدة أن التطبيق يشمل القادمين من بريطانيا وتونس والكويت وبنجلاديش وماليزيا، حسبما أفادت قناة «الإخبارية» السعودية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الهدف من تسجيل البصمة لإصدار تأشيرات العمرة، هو تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة العربية السعودية، مبينة خطوات تسجيل هذه الخصائص.

تسجيل البصمة لإصدار تأشيرات العمرة.. تحميل تطبيق «Saudi Visa Bio»

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن تسجيل البصمة لإصدار تأشيرات العمرة يكون بتحميل تطبيق «Saudi Visa Bio» للهواتف الذكية، وتحديد نوع التأشيرة، والقراءة الفورية لجواز السفر، والتقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية ومطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر، ومسح بصمات الأصابع العشرإلكترونيا من خلال الكاميرا.

151 مستشفى بالمملكة العربية السعودية يقدم خدمات للمعتمرين

ويقدم 151 مستشفى بالمملكة العربية السعودية خدمات للمعتمرين والزائرين القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن نخبة من مستشفيات القطاع العام والخاص، إضافة إلى 773 مركزا صحياً ومجمعاً طبياً تقدم خدماتها، ونحو 1840 مختبرا طبيا وصيدلية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

ويستهدف برنامج «التأمين على المعتمرين القادمين من خارج المملكة» تعزيز جودة حياة المعتمرين والزائرين أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية لتأدية نسك العمرة والصلاة بالروضة الشريفة.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، مؤخرا هذه الخدمة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.