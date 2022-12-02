مدينة أردنية تحظر على المواطنين ارتداء ملابس «بابا نويل» احتفالا بعيد الميلاد

يستعد العالم أجمع للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، في ظل طقوس مميزة، من أبرزها تجسيد شخصية سانتا كلوز «بابا نويل» وارتداء ملابسه ذات اللون الأحمر والأبيض لتقديم الهدايا، إلا أن ارتداء هذا الزي في مدينة الفحيص الأردنية لن يكون مسموحًا به للجميع، إذا طلب الحاكم الإداري الأعلى للمدينة الحصول على الموافقات المسبقة من ديوان المتصرفية لجميع الجهات الأهلية والرسمية والكنسية التي تستخدم الزي التنكري لبابا نويل تجنباً لاستخدام هذا الزي لأغراض أخرى.

جولات على الكناس للتأكد من تصريحات ارتداء ملابس بابا نويل

وقال اللواء سطام المجالي، الحاكم الإداري للمدينة، إن الهدف من منع ارتداء زي بابا نويل التأكد من الأشخاص الذين يرتدوا الزي؛ لتكون الجهات على علم مسبق ومعرفة بهؤلاء الأشخاص، مشيراً إلى أنه ستكون هناك جولات على الكنائس خلال الاحتفالات والصلوات للتأكد من مرتدي الزي وتفقد كاميرات المراقبة لضمان سلامة المواطنين، وأكد على أهالي المدينة عدم إدخال أي شخص إلى بيوتهم أو أماكن احتفالاتهم متنكراً بهذا الزي دون التأكد من شخصيته، بحسب «العربية».

سرقات متكررة لأشخاص متنكرين في ملابس بابا نويل

وفي السنوات الماضية شهدت دول عديدة سوابق، لأعمال سرقة وشغب ونهب عن طريق التنكر بملابس «بابا نويل» بسبب ازدحام الشوارع بمثل هذه الشخصية خلال أعياد الميلاد، ومن بين هذه الحوادث ما شهدته مدينة كولورادو سبرينغز، الذين فوجئ سكانها بلص متنكرًا في ملابس بابا نويل وهو يلقي النقود في الهواء، بعد سرقته أحد الأماكن، كما طاردت الشرطة البرازيلية شخصاً يتقمص شخصية سانتا كلوز في ساو باولو مع بدء موسم التسوق بعد سرقته طائرة هليكوبتر، ومؤخرا سرق أيضا 4 أشخاص متنكرين متجر بيع مجوهرات بمركز تجاري في تيرانا بألبانيا.