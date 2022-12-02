الكشف الطبي على 1479 مواطنا في قافلة علاجية لمدة يومين ببني سويف

نفذت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، قافلة طبية بقرية علي حمودة بمركز ناصر شمال المحافظة على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1479 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية علي حمودة بمركز ناصر غرب محافظة بني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، العظام، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة.

كما تم صرف العلاج بالمجان، وإجراء 30 تحليلاً بمعمل الدم، و41 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 4 أشعة، واستصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 6 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 37 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.