البنك الأهلي و«مصر الخير» يطلقان قافلة طبية لذوي الهمم بمحافظات القناة

في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير، واستمراراً لجهود خدمة «قادرون باختلاف»، وتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بهم، انطلقت اليوم، قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظات القناة «الإسماعيلية والسويس وبورسعيد»، لتقديم خدماتها الطبية على مدار يومين بتمويل البنك الأهلي المصري برعاية كريمة من محافظ الإسماعيلية وحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

البنك الأهلي سباق في خدمة أهل مصر

ومن جانبها، أكدت نيرمين شهاب الدين رئيس قطاع التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي دائما سباق في خدمة أهل مصر والقادرون باختلاف على وجه التحديد، ومن خلال شراكتنا مع مؤسسة مصر الخير تم تنفيذ 14 قافلة طبية في جميع التخصصات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية وأكدت حرص البنك المستمر لدعم «قادرون باختلاف».

وأعربت المهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، عن سعادتها البالغة باستمرار التعاون الوثيق مع البنك الأهلي المصري، الشريك الاستراتيجي للمؤسسة في العديد من المجالات، فنحن شركاء في طريق طويل من التعاون لتحقيق النفع والخير وحياة أفضل لكافة المستحقين.

التخصصات الطبية

وقالت «مبدي»، إن إطلاق القافلة الطبية لخدمة «قادرون باختلاف»، بمحافظات القناة يأتي انطلاقا من حرص البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير على الاهتمام وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم إيماناً بضرورة تذليل كافة العقبات أمامهم في ظل الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن القافلة الطبية بتمويل البنك الأهلي المصري وبتنفيذ كامل من مؤسسة مصر الخير بمحافظات القناة وشملت تقديم خدمات طبية والكشف الطبي «باطنة – عظام – قلب - أنف وأذن – جلدية – مسالك – جراحة - مخ وأعصاب ونفسية - رمد - سماعات طبية -أطراف صناعية - كراسي متحركة»، وتضم مجموعة من الأطباء والفنيين المدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات ذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن القافلة الطبية مستمرة على مدار يومي 1و2 ديسمبر الجاري وشملت أيضاً تنفيذ فقرات ترفيهية كالرسم والتلوين وعرائس متحركة وحكايات أطفال.