«مواد البناء»: أسعار الأسمنت غير مؤثرة على العقارات.. وتمثل 5% فقط

قال الدكتور أحمد شرين كريم رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأسمنت في السوق المصرية تتراوح فيما بين 1600 إلى 1700 جنيه للطن، وتختلف من شركة لأخرى حسب تكاليف النقل والسمعة والجودة، موضحاً أن الزيادة التي حدثت غير كبيرة، كما أن الفروقات في الأسعار غير ملحوظة.

التحرك في أسعار الأسمنت بطيء وغير كبير

وأشار كريم في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، إلى أن التحرك في أسعار الأسمنت بطيء وغير كبير، موضحاً أن الزيادة جاءت لعدة أسباب منها التعويم وارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الفحم، حيث إن الكثير من المصانع تعتمد بشكل أساسي على الفحم، ما جعل الرؤية غير واضحة في السوق، مبيناً أن الزيادة التي حدثت غير مؤثرة فهي لا تتعدى الـ 50 جنيها على سعر الطن.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن زيادة أسعار الأسمنت غير مؤثرة بشكل فعال على أسعار العقارات، حيث إن سعر الأسمنت يشكِّل حوالي 5% من تكلفة العقار، ما يجعل الزيادة غير مؤثرة، بينما تخضع أسعار العقارات لعدة عوامل أخرى منها تكلفة شراء الأرض وأجرة العاملين والخامات المختلفة من الدهانات ولوازم الكهرباء وغيرها.

حجم الطلب في السوق المحلية لم يتزايد

وبين كريم أن حجم الطلب في السوق المحلية لم يتزايد بشكل كبير خلال الفترة الحالية وأن الطلبات في الأسواق يتم تلبيتها من مصانع الأسمنت، مشيراً إلى أن تصدير الأسمنت تحسن بشكل كبير عن العام الماضي، كما أن مصانع الأسمنت المصرية تصدر الأسمنت للعديد من الدول الأفريقية وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى بعض الكميات يتم تصديرها إلى أمريكا.

وأشار كريم إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة لأن مصانع الأسمنت تعاني بسبب ارتفاع التكاليف، ما قد يكبدها خسائر كبيرة إذا لم يتحرك السعر، مبيناً أن مصانع الأسمنت تبذل مجهودا كبيرا لعدم تحميل الدولة أعباء أخرى، متمنياً وقوف الدولة بجوار المصانع وتقديم نوع من الدعم لهم لتقليل التكليف عن طريق تقليل أسعار كرتات الطرق وفتح الاعتمادات وتقليل أسعار المحاجر.