وزير الري يوضح إجراءات التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول بالبحر الأحمر

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً يستعرض الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظة البحر الأحمر، حيث أظهر التقرير الدور المهم لأعمال الحماية التي أنشأتها الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول.

وصرح الدكتور سويلم بأن أعمال الحماية التي أنشأتها الوزارة بمحافظة البحر الأحمر نجحت في حماية مدينة شلاتين من الآثار التدميرية للسيول التى حدثت مطلع الأسبوع الجاري، حيث تمكنت أعمال الحماية والمتمثلة فى بحيرتين صناعيتين وحاجزين ترابى من حماية المدينة، وحصاد كمية من المياه تقدر بحوالي 6.50 مليون متر مكعب البحيرة (ب 1) بوادي حوضين، الأمر الذي أسهم في حماية المدينة وبنيتها التحتية من السيول الجارفة.

يجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر

وأشار الدكتور سويلم لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كإحدى النتائج السلبية للتغيرات المناخية، مضيفا أنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفة، فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف المهم في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأضاف أنه إلى جانب هذا الإجراء بعيد المدى والمتمثل فى تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول، تتخذ الوزارة إجراءات موسمية تتمثل في قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدوري على مخرات السيول والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها، الأمر الذي يؤدي لارتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضي المحيطة به، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف

كما تمتلك وزارة الموارد المائية والري مركز للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فوري عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالإضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحامات مائية.