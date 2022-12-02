أسعار الأسماك اليوم في بورصة كفر الشيخ.. البلطي يبدأ من 23 جنيها

سجلت أسعار الأسماك اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا بلغ جنيهان عن سعر كل كيلو سمك، خلال تعاملات البيع والشراء المسائية داخل بورصة أسماك الرياض بمنطقة «طلمبات 7»، بمحافظة كفر الشيخ، حيث سجل سعر أسماك البلطي 23 جنيهاً للكيلو حتى 37 جنيهاً لمتوسط الحجم، وسجل سعر أسماك البوري الطوبار 41 جنيهاً حتى 60 جنيهاً للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير، وسجل سعر سمك البوري ما بين 45 جنيهاً حتى 70 جنيهاً للكيلو، كما سجل سعر سمك البليمي 38 جنيهاً للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة

أكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك اليوم الجمعة، ارتفعت جنيهين في الأسماك النيلية، والبحرية، وذلك لكثرة الطلب على الشراء من قبل المواطنين في يوم الجمعة بالأسواق الحرة.

سعر الأسماك البحرية اليوم الجمعة

وأوضح «كرم»، أن أسعار الأسماك البحرية اليوم الجمعة، شهدت ارتفاعا محدودا بقيمة جنيهين، وسجلت أسعار أسماك الكابوريا 50 جنيها للكيلو، وسمك البياض بـ62 جنيهاً للكيلو، وسجل سمك المبروك 25 جنيها للكيلو، وسعر كيلو القراميط البيضاء 20 جنيهاً للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 18 جنيهاً للكيلو، وسجل سعر الجمبري الأحمر اليوم من 80 جنيهاً لصغير الحجم حتى 266 جنيهاً للكيلو.

كما سجلت اللوت بـ 88 جنيهاً للكيلو، وأسماك القاروص 163 جنيها للكيلو، وسمك موسي 97 جنيهاً للكيلو، والدنيس 52 جنيهاً للكيلو، والحبار157 جنيهاً للكيلو، وأسماك السردين 42 جنيهاً للكيلو، والثعابين السمكية 142 جنيهاً للكيلو، حتى 152، والوقار 147 جنيهاً للكيلو، وسجل سعر السمك البربوني 68 جنيها للكيلو خلال تعاملات اليوم الجمعة.