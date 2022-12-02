«أنت الحياة».. مبادرة توعوية لـ «حياة كريمة» في المنيا

يشارك المجلس القومي للمرأة في مبادرة «أنت الحياة» التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة كفعالية توعوية موسعة في محافظة المنيا، خلال الفترة من 1 إلى 6 ديسمبر الجاري في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي لسكان قرية المعصرة بمركز ملوي، بعد اختيارها لتكون مكانًا لانطلاق الفعالية.

فاعليات الورشة

ويشارك المجلس القومي للمرأة في تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة ضمن المبادرة، بينها عقد ورش عمل لتعليم السيدات الحرف اليدوية، وورش عمل أخرى توعوية حول ريادة الأعمال والادخار والإقراض الرقمي والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، بالإضافة الى تنظيم أمسية ثقافية، واستخراج بطاقات الرقم القومي.

حياة كريمة

والجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، تتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري في المناطق الريفية المختلفة، وتحديدا القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، وذلك من خلال عملها على تطوير وتوفير الخدمات للأهالي في القرى التابعة لها، كالخدمات التعليمية وخدمات البنية التحتية والخدمات الصحية والخدمات العمرانية وغيرها.