منح لدراسة الماجستير في المملكة المتحدة.. الشروط وخطوات التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم لمنح «تشيفننج» المقدمة من المملكة المتحدة للعام الأكاديمى 2022/2023، الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية، والكومنولث، والتنمية؛ للحصول على درجة الماجستير لمدة عام من إحدى الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه المنح تأتي على رأس قائمة منح الجامعات التي ينتظرها الطلاب من جميع أنحاء العالم، حيث يتم التقدم للمنح من هنــــــــــــا، علمًا بأنّ الموعد النهائي لاستلام الطلبات 2 نوفمبر المقبل.

وتسمح المنحة باختيار 3 برامج دراسات عليا في 3 جامعات مختلفة في جامعات المملكة المتحدة البريطانية، بشرط الحصول على قبول غير مشروط من إحدى هذه الجامعات.

ونوّهت الوزارة إلى أنّ المنحة ممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية، والكومنولث، والتنمية، للدراسة على مستوى الدراسات العليا، بما في ذلك الرسوم الدراسية، وراتب شهري لتغطية مصاريف المعيشة، والتأمين الصحي، وكذلك السكن، ومصاريف الطيران (ذهاب وإياب)، علمًا بأنّ الإدارة العامة للبعثات بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

وتغطي المنحة الدراسية التكاليف الآتية:

- الرسوم الدراسية بالجامعة.

- راتب شهري.

- تكاليف السفر من وإلى المملكة المتحدة.

- بدل وصول.

- بدل المغادرة إلى الوطن.

- تكلفة طلب تأشيرة واحدة.

- منحة سفر لحضور فعاليات Chevening في المملكة المتحدة.

تعليمات هامة قبل بدء التسجيل

-ينصح باستخدام متصفح الويب Google Chrome للحصول على أفضل تجربة أثناء التسجيل، كما يفضل استخدام جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي بدلاً من جهاز محمول أو جهاز لوحي.

- عند استكمال نموذج الطلب الخاص بك، يفضل العمل في نافذة بالحجم الكامل، حيث سيؤدي ذلك إلى تسهيل قراءة نموذج الطلب بالشكل المطلوب.

- مراعاة عدم استخدام أزرار «الخلف» و«الأمام» في متصفحك، حيث سيخرجك هذا من النظام وستفقد كل الأعمال غير المحفوظة، وعليك تصفح صفحات نموذج الطلب باستخدام القوائم الموجودة في النموذج.

- تذكر اسم المستخدم وكلمة المرور، فهذا يوفر الوقت عندما تريد تسجيل الدخول مرة أخرى إلى نظام التطبيق عبر الإنترنت.

- أدخل المعلومات بدقة، وخاصة بيانات الاتصال الخاصة بك، وعليك التأكد من إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

- قد يستغرق استكمال نموذج الطلب بعض الوقت، لذا ضع في اعتبارك إعداد إجاباتك في وضع عدم الاتصال ثم استيفائها في النموذج عبر الإنترنت لاحقًا.

- يجب تقديم الطلبات باللغة الإنجليزية، إذ لن يتم قبول أي طلب لم يتم تقديمه باللغة الإنجليزية.

- تحقق من حجم وتنسيق الملفات التي تريد تحميلها وتأكد من أنها تلبي المتطلبات، ولن يقبل النظام سوى مستندات JPG / PNG / PDF التي لا يزيد حجمها عن 5 ميجابايت، وعليك التأكد من أن طول أسماء الملفات لا يتجاوز 50 حرفًا.