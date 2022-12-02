التحفظ على عاملين وإغلاق ملاهي نادي الألومنيوم بعد إصابة 13 شخصا

قررت جهة التحقيق في نجع حمادي، التحفظ على عاملين في ملاهي نادي الألومنيوم في نجع حمادي، بعد سقوط إحداها وإصابة 13 شخصا غالبيتهم من الأطفال، اليوم الجمعة، كما قررت إغلاق الملاهي لحين الانتهاء من التحقيقات حول الأسباب وراء سقوطها.

وتباشر جهة في نجع حمادي في حادث ملاهي نجع حمادي، الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 13 شخصا في سقوط ملاهي نادي الألومنيوم

كان 13 شخصا غالبيتهم من الأطفال أصيبوا في حادث ملاهي نجع حمادي في قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى مجمع الألومنيوم ومستشفيات نجع حمادي العام.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، أن عدد المصابين في ملاهي نادي مجمع نجع حمادي 13 من غالبيتهم من الأطفال في سقوط مرجيحة ملاهي أطفال نادي الألومنيوم بنجع حمادي.

وبحسب مرفق إسعاف نجع حمادي، تم نقل 11 مصابا بينهم ٩ أطفال إلى مستشفى مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، وطفلين مصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام.

حادث ملاهي نجع حمادي بقنا

وانتقلت قيادات مجمع ألومنيوم نجع حمادي إلى موقع سقوط أحد ألعاب الملاهي، وتم نقل المصابين بواسطة 12سيارة إسعاف إلى المستشفيات في المجمع وإلى مستشفى نجع حمادي العام المنقولة في منطقة بهجورة.

وكانت جهة التحقيق قررت فتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط لعبة ملاهي بالأطفال في مجمع ألومنيوم نجع حمادي، وتشكيل لجنة فنية للمعاينة ومحاسبة المقصرين.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.