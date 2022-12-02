تطورات جديدة في إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم بأطفيح

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بأحد شوارع منطقة أطفيح جنوب الجيزة، حيث أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات لحظة التصادم واستدعاء شهود العيان الذين تصادف تواجدهم في مكان الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسؤالهم حول كواليس لحظة التصادم.

تفاصيل حادث أطفيح

أما عن تفاصيل الحادث الذي شهده أحد طرق منطقة أطفيح بجنوب الجيزة، فكانت البداية عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بمركز أطفيح بجنوب الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص والمعاينة إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما أعاد رجال المرور الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى بعد رفع آثار الحادث.

كما تبين من خلال تحريات رجال الشرطة أن اختلال عجلة القيادة في يد سائق التروسيكل وراء الحادث، ما تسبب في إصابة 9 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.