استمرار فعاليات مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» في المنيا لليوم الثاني على التوالي

استمرت فعاليات مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» في يومها الثاني بقرية المعصرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، إذ انطلقت أمس بجميع فعالياتها المختلفة مستهدفة الفئات والأعمار بهدف تنمية الوعي والمساهمة في بناء الإنسان المصري، وتنفيذًا أيضًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع فكر وبنية الإنسان على رأس أولويات الأجهزة والمؤسسات.

أنت الحياة بالأخضر

وشارك مؤسسة حياة كريمة في فعاليات «أنت الحياة بالأخضر» بالمنيا، عدد من الجهات الشريكة للمؤسسة، على رأسها وزارات الصحة، الشباب والرياضة، الثقافة، المجلس القومي للمرأة، جامعة المنيا.

كما شاركت الدكتورة سماح أبو بكر عزت بورش حكي للأطفال في إطار بناء الشخصية المصرية وتنمية الوعي والفكر والثقافة.

محاربة الأمية ضمن حياة كريمة

وفي إطار محاربة الأمية الصغرى، شاركت الهيئة العامة لتعليم الكبار مؤسسة حياة كريمة بقافلة امتحانات محو أمية، وفتح باب التقدم لمحو الأمية.

كما شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بورش عمل توعوية للأطفال وكذلك الكبار.

وحضر فعاليات اليوم الثاني للمبادرة ندا خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة، وهند جلال، مدير إدارة التوعية، وأحمد العمدة، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومنسقو ومتطوعو مؤسسة حياة كريمة، وفرق عمل الجهات والوزارات المختلفة.

وتستمر الفعاليات المختلفة للمبادرة حتى السادس من ديسمبر، على أن تجوب مبادرة أنت الحياة، جميع محافظات الجمهورية.