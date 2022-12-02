أخبار الطقس بالمحافظات غدا.. سقوط أمطار بعدة مناطق وتحذيرات

أعلنت قبل قليل هيئة الأرصاد الجوية، أخبار الطقس بالمحافظات غدا السبت، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح، ومعتدل الحرارة باقي ساعات النهار مع توقعات بسقوط أمطار على عدة محافظات تكون خفيفة إلى متوسطة مع تكون الشبورة المائية وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة

أخبار الطقس غدا بالمحافظات

وعن أخبار الطقس بالمحافظات غدا السبت، أشارت الأرصاد بأنه يسود في الوجه البحري والقاهرة الكبري، طقس مائل للبرودة في الساعات الأولى من الصباح الباكر وليلا.

سقوط أمطار غدا السبت في المحافظات

ويشهد طقس السواحل الشمالية الغربية غدا، طقسا مائلا للبرودة في الصباح الباكر ومائل البرودة ليلا مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة مع توقعات بسقوط أمطار 30%

فيما جاء طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للبرودة صباحا وليلا مشمس نهارا مع نشاط لحركة الرياح.

درجات الحرارة غدا السبت

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في شمال وجنوب الصعيد يكون مائل إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح معتدل نهارا مائل البردة ليلاً مشمس.

وعن درجات الحرارة في القطاعات غدا السبت جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 22، والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.