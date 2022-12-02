محسن محيي الدين: التلعثم سبب ابتعاد يوسف شاهين عن التمثيل

استضافت الإعلامية إيمان أبو طالب، الفنان محسن محيي الدين في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع.

أفلام شاهين تعتمد على الفكر والتثقيف

وقال محيي الدين خلال الحوار، إن المخرج العالمي يوسف شاهين كان يقرأ جميع الجرائد المصرية والأجنبية صباحا، إذ أن نوعية أفلام شاهين تعتمد على الفكر والتثقيف: «يوسف شاهين كان يتلعثم وهذا سر ابتعاده عن التمثيل، وصدامي معه كان في فيلم اليوم السادس لرغبته في فرض إرادته، ولا أندم على أي شيء في حياتي».

ملك الديسكو

وأشر إلى أنه تعلم الرقص وقلد الفنان الأجنبي «ترافولتا»، حتى أطلقوا عليه لقب «ملك الديسكو»، مضيفا: «أبلة فضيلة علمتني عدم الخوف من الكاميرا وكنت أرى نفسي أحمد رمزي في جيلنا».