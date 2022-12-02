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ضبط 7200 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالمرج

كتب:

محمد بركات
01:09 م | الجمعة 02 ديسمبر 2022
حبس - صورة أرشيفية

حبس - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، كائن بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

مضبوطات المصنع

وعثر بداخل المخزن على عدد (7200 عبوة - 441 لتر مستحضرات تجميل ومنظفات جميعها مجهولة المصدر، وبدون مستندات تدل على مصدرها).

اعترافات المتهم

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات