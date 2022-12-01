ينتظر أهالي وأولياء أمور تلاميذ المرحلة الابتدائية، مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف الابتدائي في جميع المحافظات، لينتهي الترم الأول ويحصل أبنائهم على إجازة نصف العام.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف الابتدائي في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

محافظ مطروح يعلن مواعيد امتحانات نصف العام

وفي محافظة مطروح، اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف الابتدائي، فضلاً عن الإعدادي والثانوي، حيث من المقرر أن تبدأ 9 يناير المُقبل، وتستمر لمدة 16 يومًا على أن تنتهي في يوم 25 من نفس الشهر.

من ناحيته، كشف عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في بيان صحفي، أنّ مواعيد امتحانات نصف العام 2023 لصفوف الابتدائي في مختلف مدارس مطروح، تنطلق 9 يناير وتنتهي 12 يناير 2023، موضحاً أنّها تأتي كالتالي:

انطلاق امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي بدءًا من 14 يناير وتنتهي 18 من الشهر نفسه.

انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائي بدءًا من 9 يناير وتنتهي 12 يناير.

مواعيد امتحانات نصف العام 2023

وفيما يخص مواعيد امتحانات نصف العام 2023 للصفوف الابتدائي، للمواد غير المضافة للمجموع، ستنعقد في أيام 3، و4، و5 يناير المقبلة، بينما لم تعلن المحافظات عن جداول امتحانات نصف العام 2023 بعد.

من ناحيته، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في بيان صحفي، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أنّها ستنطلق في الأسبوع الثاني من شهر يناير المُقبل، على أن تحسب أيام الامتحانات ضمن أيام الدراسة.

وبحسب بيان وزير التربية والتعليم، فإنّ إجازة نصف العام 2023، ستبدأ في 28 يناير المُقبل، وتستمر لمدة 15 يومًا على أن تنتهي الخميس 9 فبراير، وذلك بعد انتهاء امتحانات نصف العام في 26 يناير.