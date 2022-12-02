مشاهد من زيارة الرئيس السيسي لقرية الحصص بالدقهلية: توزيع هدايا على الأطفال ولقاء المزارعين (فيديو)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مدرسة الحصص الابتدائية بالمنصورة، على هامش افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، بحضور مؤسسة "حياة كريمة" المنفذة لمشروع المدرسة.

وقالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن «الحصص» من القرى التي شهدت أعلى نسب تنفيذ ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الرئيس يتفقد مدرسة الحصص الابتدائية

وأوضحت خلال تفقد الرئيس السيسي لمدرسة الحصص الابتدائية، أن المدرسة تخدم 606 طلاب في 12 فصلا دراسيا، وتتضمن خدمات الإنترنت وأحدث التقنيات في الاتصال ببنك المعرفة ومنصات التعليم بمختلف أنواعها.

وقام الرئيس السيسي خلال الجولة بتفقد الفصول الدراسية وتوزيع الهدايا على الطلاب، وناقش الطلاب في مهاراتهم وأحلامهم وطموحاتهم.

كما تفقد الرئيس السيسي مجمع الخدمات الحكومية الذي يخدم أكثر من 80 ألف مواطن بتقديم خدمات لـ6 وزارات ومصالح حكومية، وكانت له نتيجة في تخفيف العبء على سكان المدينة، بالإضافة للمركز التكنولوجي الذي يقدم خدماته للمزارعين والفلاحين.

والتقى الرئيس خلال الجولة بالمزارعين المستفيدين من الخدمات المقدمة من المركز التكنولوجي والوحدة الزراعية، قائلا: «أنتم الإيد الشقيانة ومحتاجين دعواتكم الطيبة».

الرئيس يلتقي الأطفال المشاركين في مسابقة كابيتانو

واختتم الرئيس السيسي زياراته بلقاء الأطفال المشاركين في مسابقة كابيتانو، وحثهم على ممارسة الرياضة للوصول لقدرة بدنية مرتفعة دائما، ووجّه لهم الدعوة للعب في استاد العاصمة الإدارية الجديدة.