أحمد أسامة بعد تكريمه لعبوره «المانش»: أشكر الرئيس السيسي على الدعم

عبّر أحمد أسامة، الطالب بكلية الهندسة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى له، خلال احتفالية افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بعد أن استطاع عبور «بحر المانش»، الفاصل بين بريطانيا وفرنسا فى محاولة فردية، نظّمها الاتحاد الإنجليزى لعبور المانش. ووجَّه «أسامة»، فى تصريحات، الشكر إلى القيادة السياسية على هذا التكريم، وعلى تشجيعه بعد عبوره بحر المانش، وتسجيل رقم قياسى جديد يضاف لاسم مصر، وكذا لجامعة الدلتا لدورها الرائد والفعال فى رعايته، والإيمان بقدرته على تحقيق ذلك الإنجاز.

نائب رئيس جامعة الدلتا: عبور المانش حدث تاريخي.. ومن أكبر التحديات لأي سباح في العالم

ونجح الطالب فى عبور بحر المانش ضمن عدد من البحار التى يسعى لعبورها خلال الفترة المقبلة. وقال المهندس أسامة محمد ربيع ناصر، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن السباح أحمد أسامة محمد، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة، قام بمحاولة تتابع فى يونيو 2022، وأخرى فى سبتمبر، واستطاع عبور بحر المانش الإنجليزى. وأوضح «ربيع» أن عبور المانش من أكبر التحديات لأى سباح فى العالم، وأن الجامعة تعاقدت مع شركة «سترووكايجيبت»، وهى وكيل الاتحاد الإنجليزى لعبور بحر المانش، والمسئول فنياً وإدارياً عن تنظيم محاولات عبوره.

ومن جانبها، أعلنت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمدينة جمصة بالدقهلية، رعايتها الكاملة للطالب انطلاقاً من دورها الريادى والمجتمعى، والتواصل مع طلابها بشكل مستمر وتقديم الدعم لهم. وقررت رعاية الطالب وتحمل كافة نفقات السفر والتدريب، كون الحدث تاريخياً ويتمثل فى تنظيم محاولة فردية لعبور بحر المانش فى 2022، التى ينظمها الاتحاد الإنجليزى، وحصول هذه المحاولة على الرعاية الأدبية من وزارة الشباب والرياضة والتى تُعد نموذجاً واقعياً للتحدى والإصرار.