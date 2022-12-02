حسام الدين إبراهيم: فخور بتكريم الرئيس السيسي.. وقال لي «مبروك وشرفتنا»

أكد حسام الدين إبراهيم شرف، أحد خريجى كلية الصيدلة من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بدعم البحث العلمى، ودائماً ما يُكرّم المتميزين فى مجالاته المختلفة، مشدّداً على أنه سعيد بتكريم الرئيس له، قائلاً: «فخور جداً بتكريم الرئيس.. وشجّعنى وقال لى مبروك وشرفتنا، وأهلى فرحانين جداً بيا، ووالدتى كانت بتعيط وقالت لى فخورة بيك».

وأضاف «شرف»، فى تصريحات، أنه نشر 4 أبحاث عملية أثناء فترة دراسته فى كلية الصيدلة بالجامعة، وأيضاً شارك فى عدد من المؤتمرات العلمية الدولية، وحصل على المراكز الأولى خلال مشاركته بأبحاث، مؤكداً أن تكريم الرئيس السيسى له دافع قوى للمستقبل لاستكمال مسيرة الأبحاث العلمية ومضاعفتها، مشيراً إلى أن أصدقاءه وأهله فى محافظة دمياط مبهورون بتكريم الرئيس، وسعداء جداً ونشروا الصور عبر كل منصات مواقع التواصل، موجّهاً الشكر للرئيس على اهتمامه بالبحث العلمى والشباب، مؤكداً أن مصر تتطور بشكل ملحوظ جداً فى البحث العلمى وتعمل على زيادة الاهتمام به: «الفترة اللى جاية بإذن الله مصر تكون الأولى على العالم فى مجالات البحث العلمى والاهتمام بالأنشطة التعليمية المختلفة».

خريج الصيدلة: توصلت إلى دواء سكر يعالج تليف الكبد.. ومصر تتطور جداً في البحث العلمي

وأوضح أن أحد أبحاثه العلمية توصل إلى دواء سكر يقوم بعلاج تليف الكبد، وحقق نجاحاً بعد إجراء التجارب اللازمة، مشيراً إلى أن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تولى اهتماماً كبيراً للأبحاث العلمية، ويتم دعم الطلاب ومساعدتهم بكل الوسائل للمشاركة فى الأبحاث والمؤتمرات العلمية الدولية.