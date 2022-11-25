ابنة سيد مكاوي لـ محمد علي خير: والدي فقد البصر في سن 6 أعوام بسبب وصفة شاي

قالت الكاتبة الصحفية أميرة سيد مكاوي، إن «والدي فقد البصر بالتدريج، ففي البداية كانت عينه تعاني عندما كان في سن 4 سنوات تقريبًا، ونظرًا للفقر الذي كان يعيش فيه، فوالدته كانت تداوي مرضه بالطب والأعشاب، فوضعت في عينه شاي، فالتهبت عينه بزيادة، حتى فقد البصر وهو في سن 6 سنوات، عينه اتصفت تماما».

والدي لم يحاول استعادة نظره.. كان خايف يتصدم

وواصلت: «والدي لم يحاول استعادة البصر طوال حياته، مكانش عاوز، وخلال تلحينه نشيد (هنحارب) عرضت عليه القيادة السياسية وقتها السفر لروسيا للعلاج وإجراء عملية لعينه ولكن رفض، فكان لديه نظرية بأنه يتخيل الدنيا بشكل، والشكل اللي شافه حبه، فخاف يبصر فيصطدم بأشياء مش حاببها، كان بيقول أنا متخيل شكل الحمار حاجة لو طلع شكله حاجة تانية هزعل أوي».

جاء ذلك خلال استضافتها ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، حيث قالت إن قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، كرَّم أمس، مجموعة كبيرة من الفنانين الذين ساعدوا في غرس مبادئ الانتماء والوطنية والأعمال الوطنية مثل «القاهرة كابول» و«كيرة والجن»، وبعض العظماء الذين شاركوا في حرب أكتوبر، ووالدها كان واحدا من ضمن هؤلاء المكرمين بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر.

علاقتها مع الناس بسبب سيد مكاوي

وأضافت أميرة سيد مكاوي، «الناس لما بتعرف إني بنت سيد مكاوي بتقفز العلاقة فجأة لمستوى آخر من الحب باكتسبه بدون أي مجهود، وهذا شيء يشرفني».

ولفتت إلى أن والدها سيد مكاوي ابن حي الناصرية بالسيدة زينب، متابعة: «لم أزُر الحي الذي ولد فيه، لكني زرت منطقة أبوالريش التي كانت محل سكن جدتها أم والدها، وكنت أزورها لمدة طويلة حتى توفيت».