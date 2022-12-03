تعاون مشترك بين المطرب سيف مجدي والمخرج علي صلاح بالكليب الجديد «حبيتك»

يتعاون المطرب الشاب سيف مجدي، مع المخرج علي صلاح الشهير بـ«علي بيبو»، في عمل غنائي جديد عبر فيديو كليب، سيصورانه خلال الأيام القليلة المقبلة.

صلاح: الأغنية ستحمل اسم «حبيتك» بشكل مبدئي

وكشف صلاح في تصريح لـ«الوطن»، أن الأغنية ستحمل اسما مبدئيا «حبيتك»، وهو الاسم الذي قد يتم تغييره لاحقا، موضحا أنه تم الاستقرار على مكان وموعد تصوير الفيديو كليب الجديد، حيث من المقرر بدء التصوير نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد الاستقرار على الكلمات والألحان النهائية للأغنية الجديدة.

صلاح: مجدي يعيش حاليا حالة من الانتعاشة الفنية

وتابع علي، أن سيف مجدي يعيش حاليا حالة من الانتعاشة الفنية، حيث تأتي الأغنية المرتقبة بالتزامن مع أغنية أخرى جديدة «دويتو» ستجمع الثنائي سيف مجدي وحودة بندق خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث لم يتم الانتهاء منها هي الأخرى.

كما ونوه المخرج علي صلاح، بأن سيف وحودة سبق وطرحا العديد من الأعمال الغنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها كليب «كله في الظلام» و«إيموشن الدولارات» العام الماضي، واللذان حققا ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

في سياق منفصل، كان قد كشف المطرب محمد شاهين عن أغنيته الجديدة الجولة صعبة، وهي ديو يجمعه لأول مرة مع المطرب سيف مجدي، معربا عن سعادته بالتعاون مع سيف لتقارب أفكارهما، حيث تأخذ الأغنية شكل الإيقاع السريع، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.