مخرج فيلم أغنية الغراب: صورته في 20 يوما.. وواجهنا تحديات كبيرة

كشف المخرج محمد السلمان، كواليس تنفيذ الفيلم السعودي «أغنية الغراب» المشارك في المسابقة الرسمية للدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام بمدينة جدة السعودية.

وقال السلمان، خلال الندوة التي أقيمت بعد عرض الفيلم، مساء الجمعة، إنه صور فيلمه في 20 يوما بعد 6 أشهر من التحضيرات، مضيفا أن بطل الفيلم عاصم العواد حضر كل جلسات التحضير بحكم أنه الممثل الأكثر ظهورا في الفيلم، بحسب قوله.

تحديات وصعوبات

وأوضح خلال الندوة التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر، أنه واجه تحديات كبيرة عند تصوير الفيلم، ولكن تضافر الجهود مكنتهم من تخطي الصعاب.

عاصم العواد يعرب عن اعتزازه بالمشاركة في الفيلم

ومن جانبه، أعرب الفنان عاصم العواد عن اعتزازه بمشاركته في الفيلم، مؤكدا أنه يتوجه بالشكر للمخرج محمد سلمان على اختياره لدور البطولة في الفيلم.

وفي السياق ذاته، تحدث المنتج أحمد موسى عن تجربته في هذا الفيلم، قائلا: «حينما قرأت سيناريو الفيلم للمرة الأولى لم أفهم شيئا منه وكذلك في المرتين الثانية والثالثة، ولكني حينما التقيت بالمخرج محمد سلمان عرفت أنني لست غبيا، إذ أكد أنه يهدف لكل من يشاهد الفيلم أكثر من مرة بأن يكتشف جوانب جديدة من الفيلم مع كل مشاهدة.