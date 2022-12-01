انطلاق مسابقة أوائل الطلبة في بني سويف بمشاركة 8148 طالبا

انطلقت منافسات مسابقة حزب مستقبل وطن، اليوم الخميس، لأوائل الطلبة التي تجرى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتشهد منافسة 8148 طالبا وطالبة داخل 1164 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاثة داخل محافظة بني سويف، تحت شعار «من كل بيت في مصر»

ترسيخ الانتماء والعمل الجماعي

وقال النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة، إن مسابقة أوائل الطلبة تستهدف ترسيخ الانتماء والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، وتحفيز المتفوقين، وتنمية روح التنافس الشريف، وحُب العمل الجماعي وزيادة الانتماء والوعي في ظل ما حققته النسخة الأولى من المسابقة من نجاح كبير.

مستقبل وطن بني سويف: سخرنا إمكانياتنا لمسابقة أوائل الطلبة

وقال الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين التنظيم بالحزب، إنّ الحزب سيسخر كل امكاناته البشرية والمادية لتحقيق تلك المسابقة الهدف المرجو منها، حيث تشهد المسابقة تعاونًا كبيرًا من قيادات التربية والتعليم في المحافظة.

1148 مدرسة تشارك في المسابقة

وأكدت الدكتورة حنان سليمان أمين التعليم في حزب مستقبل وطن بني سويف، عضو مجلس الشيوخ، أنّ مسابقة أوائل الطلبة تجرى في موسمها الثاني حيث تُعد أكبر مسابقة تعليمية في مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار «من كل بيت في مصر».

وأضافت: «انطلقت اليوم فعاليات المسابقة التي يشترك بها 1164 مدرسة و8148 طالب وطالبة، بمحافظة بني سويف في الإدارات التعليمية السبع».

نتائج اليوم الأول من مسابقة أوائل الطلبة

وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة في محافظة بني سويف عن الآتي:

1- فوز مدرسة سمسطا الابتدائية بنات الجديدة بالقطاع الأول في بندر سمسطا، حيث جرت المسابقة بمقر مدرسة أحمد زويل الرسمية لغات، بإدارة سمسطا التعليمية.

2- فوز مدرسة سمسطا الابتدائية بنين الجديدة بالقطاع الثاني ببندر سمسطا، حيث جرت المسابقة بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات، بإدارة سمسطا التعليمية

3- فوز مدرسة كفر أبو شهبة الإبتدائية المشتركة بالقطاع الأول بمجلس قروي ننا حيث جرت المسابقة بمدرسة كفر أبو شهبة بإدارة إهناسيا التعليمية.

4- فوز مدرسة ذكي فاضل الابتدائية المشتركة حيث جرت المسابقة بمدرسة منشأة عبدالصمد الابتدائية بمجلس قروي ننا بإدارة اهناسيا التعليمية

5- فوز مدرسة إهناسيا الإعدادية بنات بالقطاع الأول بندر اهناسيا للمرحلة الإعدادية بإدارة اهناسيا التعليمية، حيث جرت المسابقة بمركز المصادر.

6- فوز مدرسة إهناسيا الإعدادية بنين بالقطاع الثاني ببندر إهناسيا بإدارة إهناسيا التعليمية، حيث جرت المسابقة بمركز المصادر.