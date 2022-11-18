تعرف على مواعيد وشروط الاشتراك في مسابقة أوائل الطلبة ببني سويف

تبدأ مسابقة أوائل الطلبة للموسم الثاني على التوالي، ويجري تنظيمها بالتعاون بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم تحت شعار «من كل بيت في مصر»، مطلع شهر ديسمبر المقبل بجميع مدارس محافظة بني سويف.

شروط مسابقة أوائل الطلبة للموسم الثاني بمحافظة بني سويف

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن هناك عدة إجراءات وشروط للاشتراك في مسابقة اوائل الطلبة وهي:

- تشكل كل مدرسة في المرحلة الابتدائية والإعدادية فريق لها مكون من 10 طلاب مقسمين إلى 5 طلاب أساسي و5 احتياطي.

- تشكل كل مدرسة بالمرحلة الثانوية فريق لها مكون من طلاب، 6 منهم أساسي يضم الشعب الثلاث، و3 احتياطي.

- تتم المسابقة على 4 مراحل، الأولى منها على مستوى الوحدة المحلية بالقرية، ليتم تصعيد المدرسة الفائزة بكل مرحلة تعليمية إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة المركز، على أن يتم تصعيد المدرسة الفائزة بكل مرحلة إلى المرحلة الثالثة والتي تكون على مستوى المحافظة ثم المرحلة الرابعة والنهائية ويتم تصعيد مدارس المراحل الثلاث الفائزة على مستوى المحافظة إلى الجمهورية.

- يتولى الموجهون الأوائل بكل إدارة تعليمية وضع اسئلة المرحلة الأولى والثانية، بينما يتولى الموجهون العموم وضع اسئلة المرحلة الثالثة.

- نظام الأسئلة عبارة عن 5 أسئلة في كل مادة يتم الإجابة عليها في نفس الورقة تحريرا، على أن تكون كل مدة امتحان كل مادة 20 دقيقة.

- اسئلة المسابقة تضم 75% منها للمواد الأساسية، و25% منها للأسئلة العامة والمشروعات القومية.

مواعيد مسابقة أوائل الطلبة في بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن المسابقة تنطلق في1 ديسمبر المقبل، حيث تبدأ المرحلة الأولى والثانية منها في الفترة من 1 ديسمبر 2022 وحتى 1 يناير 2023، بينما تكون الفترة من 2 يناير 2023 وحتى 5 فبراير فترة راحة، على تستكمل المسابقة بإطلاق المرحلة الثالثة منها وهي تصفيات المحافظة في 5 فبراير وحتى 20 فبراير.