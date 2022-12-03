مشرف «كورال جامعة المنصورة»: الرئيس وجه بتنظيم مسابقة لاكتشاف المواهب

قال الدكتور عمرو المرسي، المشرف على فريق الموسيقى والكورال بجامعة المنصورة، إن الفريق استعد للمشاركة في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، مضيفًا: «بدأنا التدريب والبروفات ليوم الافتتاح والشباب كانوا متحمسين جدًا، وكان الهدف توسيع دائرة المشاركة وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في الأحداث المهمة».

التنقيب عن المواهب على مدار السنة

وأوضح «المرسي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامية دينا عبد الكريم، والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن جامعة المنصورة تدعم النشاط الفني بشكل كبير، ويتم التنقيب عن المواهب على مدار السنة لتدريبهم وصقل مهاراتهم من خلال البروفات والورش الفنية، لافتا إلى أن الفريق يشارك في الحفلات والمؤتمرات والفعاليات القمية بشكل دائم داخل وخارج الجامعة.

الفتاة التي عزفت على البيانو أمام الرئيس

وأشار إلى أن الفتاة التي عزفت على البيانو أمام الرئيس السيسي اسمها ياسمين وتعمل في مجال المشغولات اليدوية، متابعًا: «أثناء تفقد الرئيس السيسي للعروض المقدمة دار الحديث بينه وبين ياسمين والتي طلبت العزف أمامه وبالفعل لبى الرئيس طلبها ومنحها الفرصة للمشاركة بالعزف، والرئيس وجه بتنظيم مسابقة لاكتشاف الشباب الموهوبين، بالإضافة للدعم الذي لا ينتهى للمواهب الشابة بالجامعات».