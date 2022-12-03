قصف روسي على مناطق بـ«سومي» الأوكرانية

قصفت القوات الروسية، أمس الجمعة، بـ 76 قذيفة هاون، مناطق بـ«سومي» الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، وفقا لما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في «سومي» دميترو زيفيتسكي، عبر «تليجرام».

وفي الولايات المتحدة، تجري الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن محادثات مع «الكونجرس» لتخصيص 37.7 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في «مجلس الأمن القومي»، جون كيربي، في إفادة إعلامية،إن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، ناقش في مقر «الكونجرس» طلبات الإدارة الإضافية بقيمة 37.7 مليار دولار، منها 21 مليار دولار ستخصص لمساعدة أوكرانيا في مجال الأمن.

«البيت الأبيض» يتوقع تلقي أموال إضافية لدعم أوكرانيا ضمن الميزانية

وفي وقت سابق، توقعت الرئاسة «البيت الأبيض» تلقي أموال إضافية لدعم أوكرانيا ضمن الميزانية التي من المقرر الموافقة عليها قبل 16 ديسمبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال «الاتحاد الأوروبي»، إن 1100 جندي أوكراني يجري تدريبهم في إطار مهمة الاتحاد، وأوضح الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عبر «تويتر»، إن بعثة مساعدة أوكرانيا وصلت إلى طاقتها التشغيلية الكاملة.

تخصص 16 مليون يورو إضافية لشراء أسلحة لتدريب الجيش الأوكراني

وأضاف بوريل خلال زيارته موقع البعثة في بولندا، أن «الاتحاد الأوروبي» خصص 16 مليون يورو إضافية لشراء أسلحة من أجل تدريب الجيش الأوكراني.

بدورها، نفت السلطات الأوكرانية تسليم دير الكهوف التاريخي الروسي، للكنيسة الأرثوذكسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إعادة تأسيس أرضية المفاوضات بين «موسكو» و«كييف» سريعا سيصب في مصلحة جميع الأطراف.

وبحث المسؤولان، سبل تعزيز العلاقات بين «أنقرة» و«لندن» في مجال التجارة والصناعات الدفاعية وقضايا إقليمية.