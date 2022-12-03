7 أحداث عالمية: ورقة 1000 درهم إماراتية جديدة.. وتونس تسترد الأموال المنهوبة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، 7 أحداث تنوعت ما بين اقتصادية وأمنية وإنسانية، كان من أهمها إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة، ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 درهم، فيما أدان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، العجز عن إيجاد حلول مشتركة لمنع قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

أصدرت السلطات الإماراتية ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 درهم، تزامنا مع احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الـ51، على أن يتم طرحها للتداول في النصف الأول من عالام 2023.

وأوضح «بنك الإمارات المركزي» أن ورقة 1000 درهم الجديدة مصنوعة من البوليمر، وبتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية حديثة ومتطورة.

الرئيس التونسي: سنسترجع أموالا في الأيام القليلة المقبلة

وفي تونس، تعهد الرئيس، قيس سعيد، بتوزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية للعام 2023، كاشفا أن بلاده ستسترجع أموالا في الأيام القليلة المقبلة كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ 10 سنوات.

وأبدى «سعيد»، لدى لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في قصر قرطاج، قبول السلطات التونسية الصلح مع المستعدين لإعادة الأموال المنهوبة في إطار القانون، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي الأردن، أقدم شخص على إحراق منزل أحد النواب في مدينة كفرنجة بمحافظة عجلون الواقعة شمال عاصمة البلاد «عمان»، فيما أشار مصدر أمني، إلى إلقاء القبض على شخص، وفقا لما ذكرته وكالة «عمون» الأردنية.

الحفاظ على الأمن في مخيم الهول للنازحين

وفي سوريا، علقت الولايات المتحدة، جميع العمليات المشتركة مع الأكراد ضد تنظيم «داعش» الإرهابي شمال البلاد، وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن القوات الكردية والأمريكية تواصل تسيير دورياتها والحفاظ على الأمن في «مخيم الهول للنازحين» والسجون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واتخذت السلطات العراقية قرارات بتغيير قيادات في وزارتي الدفاع والداخلية، شمل مديري الصنوف في وزارة الدفاع، وقيادات العمليات في عدد من المحافظات، فيما قال مصدر مطلع، إن القرارات، ستصدر خلال الساعات الـ 24 المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة «شفق نيوز».

الهجرة غير الشرعية لا تزال تتسبب في خسائر بشرية غير مقبولة

وفي إطار ملف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، أدان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس العجز عن إيجاد حلول مشتركة لمنع القضية، مشيرا في رسالة لندوة «حوارات متوسطية» بالعاصمة الإيطالية «روما»، إلى أن الهجرة ضرورية لرفاهية المنطقة، لذلك لا يمكن إيقافها.

وأضاف بابا الفاتيكان، أن الهجرة غير الشرعية لا تزال تتسبب في خسائر بشرية غير مقبولة يمكن تجنبها دائما.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، الواقعة وسط قارة إفريقيا، عبرت شخصيات ومنظمات حقوقية عن صدمتها بإعلان جيش البلاد، مقتل 50 مدنيا شرقي البلاد جراء هجوم شنه حركة «إم 23» المتمردة، فيما أدانت بعثة الأمم المتحدة هذه الأعمال المروعة.

اشتباكات عنيفة بين «إم 23» وميليشيات في كيشيشي

ويوم الثلاثاء الماضي، وقعت اشتباكات عنيفة بين «إم 23» المتمردة وميليشيات في بلدة كيشيشي شمال «جوما»، عاصمة إقليم شمال كيفو شرقي البلاد، وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا، إن هناك طبيب يتحدث عن 120 قتيلا.

وأمس الأول الخميس، قالت القائمة بالأعمال الأمريكية ستيفاني مايلي وسفير «الاتحاد الأوروبي» لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، جان مارك شاتينييه، عبر «تويتر»، إن ما حدث يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب.

وكانت «إم 23»، نفت في وقت سابق، مسؤوليتها عن الهجوم وعن انتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بـ«قمة لواندا» في 23 نوفمبر الماضي.