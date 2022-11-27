العراق يؤكد أهمية تكثيف التعاون الأمني والتدريب المشترك مع «ناتو»

أكد وزير الداخلية العراقي، عبدالأمير الشمري، اليوم الأحد، أهمية تكثيف التعاون المشترك مع حلف شمال الأطلسي «ناتو» في مجالي الأمن والتدريب.

بحث القضايا المشتركة

جاء ذلك خلال لقائه مع قائد بعثة الناتو في العراق الجنرال جوفالي ايانوجي، اليوم، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها نقلته قناة «السومرية نيوز» العراقية، حيث بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تطوير وترسيخ العلاقات

وشدد وزير الداخلية العراقي على ضرورة تطوير وترسيخ العلاقات مع حلف الناتو، في حين أكد قائد بعثة الناتو في العراق اهتمام الحلف بالتنسيق مع الجانب العراقي ممثلا بوزارة الداخلية وتكثيف التعاون المشترك بالاختصاص الأمني واستمرار التدريب.