جبل سانت كاترين يسجل درجتين تحت الصفر واعتدال الحرارة في شرم الشيخ

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة ما زالت تسجل درجات حرارة أقل من الصفر فوق قمم الجبال.

وذكر «العناني» لـ«الوطن»، أن درجة حرارة المدينة بلغت 5 درجات، وعلى قمة جبل سانت كاترين 2 تحت الصفر، وجبل موسى 1 تحت الصفر.

وتابع، بأن السياح يشاهدون ظاهرة فريدة في الشتاء، وهي مشاهدة السحب على الواقع، حيث تغطي قمة جبل موسى.

تنوع الطقس في مدن جنوب سيناء

من جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن الشتاء في جنوب سيناء مختلف وكذلك الصيف، حيث يندر سقوط الأمطار وإن سقطت تتسبب في سيول، إضافة إلي هناك تنوع في الطقس في مدن المحافظة، فشرم الشيخ تعتبر مشتى مصر، نظرا لحرارتها المعتدلة في الشتاء.

طقس شرم الشيخ

وأكد اللواء خالد فودة، أن مدينة شرم الشيخ تعتبر مدينة جاذبة للسياح من كل الدول بسبب الطقس المعتدل في فصل الشتاء، حيث تتميز بسطوع الشمس طوال اليوم، وهي مشتى جنوب سيناء الأول، مشيرا إلى أن الجو بارد ليلا على معظم المدن.

وأشار المحافظ إلى أن مدن خليج العقبة تمتاز بأنها في الشتاء تكون مقصدا للسياح الذين يهربون من فصل الشتاء البارد، حيث تعتدل درجات الحرارة طوال فصل الشتاء وتتراوح بين 16 إلى 22 درجة في النهار.