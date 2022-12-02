الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة غدا.. شبورة صباحا وبرودة ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا السبت على مدن القناة «السويس، والإسماعيلية وبورسعيد»، ليستمر تكون الشبورة المائية صباحاً مع انخفاض في درجة الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

الشبورة مستمرة صباحاً على طرق مدن القناة

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غداً السبت، يشهد استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة الثلاث، وكذلك على الطرق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ووسط سيناء وشمال الصعيد خلال خلال الصباح الباكر

انخفاض الحرارة والإسماعيلية تسجل 13 درجة

وأشار البيان عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة فى مدن القناة غداً السبت ستكون كالآتي:

السويس درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية.

أما بورسعيد درجة الحرارة العظمى 22، أما الصغرى تصل إلى 15 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر هادئة

وعن حالة البحر، توقعت الهيئة ارتفاع الموج في البحر المتوسط، ما بين متر ومتر ونصف تجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج بين مترونصف ومترين وربع واتجاه الرياح شمالية غربية.