على الأنور: المدينة الطبية بجامعة عين شمس تقدم خدمات على أعلى مستوى بدون تكلفة

المدينة الطبية بجامعة عين شمس، هي حلم لجميع المصريين، بحسب وصف الدكتور على الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالدمرداش، موضحاً تفاصيل جديدة حول المدينة الطبية: «الهدف الأساسي منها هو تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى بدون أي تكلفة، مثل الخدمات الطبية التي تقدمها أكبر دول العالم».

إنشاء مستشفيات جديدة لتقديم خدمات لم تكن موجودة من قبل

تقوم المدينة على عدة محاور، كما وضحها الدكتور على الأنور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أولها إنشاء مستشفيات جديدة لتقديم خدمات لم تكن موجودة من قبل، أو تجميع الخدمات في مكان واحد تسهيلاً على المريض: «يُجرى حالياً إنشاء مستشفى الطوارىء وهي في نظام إدارتها وعملها لا يوجد لها مثيل في مصر».

لم تعمل مستشفى الطوارىء وفق النظم التقليدية، لذلك حرصت جامعة عين شمس، على عقد اتفاق مع أشهر المراكز الطبية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، لوضع خطط برامج العمل داخل المستشفى، وسيكون بها نموذج يُطبق في الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضاً يشمل المحور الخاص بالإنشاءات، بحسب الدكتور على الأنور، إنشاء مستشفى جراحات الأطفال التخصصية، وهي تهتم بجراحات الأطفال في جميع التخصصات، موضحاً أنها جمعت كل الجراحات في كان واحد، حتى يحظى الطفل بجميع الخدمات في نفس المكان: «ده يسهل على إدارة المستشفيات تقديم الخدمة المطلوبة في مكان واحد».

المحور الثاني في المدينة الطبية، هو رفع كفاءة أماكن كانت موجودة بالفعل، منها مبنى المناظير التشخيصية والعلاجية، وإعادة تطوير بنك الدم: «سيكون لدينا بنك دم يقدم نتائج دراسات عالمية وأبحاث»، وأخيراً تطوير مستشفى الأطفال.

المدينة الطبية بجامعة عين شمس في نقاط

- تضم مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بسعة 101 سرير منها 35 سرير رعاية مركزة.

- تضم مستشفى الأطفال الجديد بسعة 200 سرير منها 42 سرير رعاية مركزة للأطفال والمبتسرين.

- جاري تطوير مستشفى الأطفال القديم.

- إنشاء غرف جراحات الأطفال.

- جاري الانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ بسعة 260 سريرًا وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

- جاري استكمال الرعايات المركزة، وغرف العمليات، والأقسام الداخلية والتعليمية بمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية.

- جرى الانتهاء من تطوير وحدة العمليات المجمعة بمستشفى الجراحة.

- تم تطوير الرعاية المركزة للصدر ورعاية القلب ووحدة مناظير الصدر بمستشفى الباطنة.

- تم إنشاء وحدة نموذجية لغسيل الكلى سعة 57 كرسيًا بأحدث الطرق العلمية ووحدة مركزية لتنقية المياه.

- تطوير وترميم مستشفى النساء والتوليد.

- إنشاء مستشفى جامعة عين شمس الافتراضى لتقديم برامج تدريبية مدمجة للأطباء.

- تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي الذى يحيط بالمدينة الطبية وكلية الطب.

- إنشاء مجمع التخلص من النفايات الطبية الخطرة.

- جاري الانتهاء من تطوير بنك الدم الرئيسى ومركز المناظير المجمعة.

- يجرى إنشاء مستشفى علاج الأورام.