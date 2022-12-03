قبل 15 يوما من زفافهما.. فتاة تنهي حياة خطيبها في شقة الزوجية بالمحلة

أقدمت فتاة في العقد الثاني من عمرها، على إنهاء حياة خطيبها في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك قبل زفافهما بنحو أسبوعين، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى المحلة العام، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالعثور على جثة شاب يدعى «أمير. ي»، 19 عاما مقيم دائرة قسم أول المحلة، مشنوقا داخل شقته والتي تم تجهيزها لتكون مسكن الزوجية بعد أسبوعين، حيث كان مقررا أن يكون حفل زفافه على خطيبته بعد 15 يوما، وذلك في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الشاب في العقد الثاني من عمره، ويبلغ عمره 19 عاما، والجثة بها علامات خنق حول العنق، وتم نقلها إلى مستشفى المحلة العام، والتحفظ عليها في مشرحة المستشفى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خطيبته، وذلك في ظروف غامضة، وتم ضبط الفتاة واقتياديها إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الواقعة.

العقوبة القانونية

وقال طاهر شلبي، محام، إن القتل العمد يعاقب عليه القانون المصري بالإعدام شنقا للمتهم، إذا توافر في الجريمة سبق الإصرار والترصد، وذلك وفقا للمادة 230 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام شنقاً.