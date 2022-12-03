«الزراعة» تُحذر من 3 أمراض تنتشر خلال شهر ديسمبر وتصيب الخضر

حذر الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من 3 أمراض قد تنتشر خلال شهر ديسمبر الحالي وتصيب بعض الخضر، وهي: أمراض العفن الرمادي على الفراولة والطماطم وفلفل الصوب واللفحة المتأخرة على البطاطس الشتوي واللفحة الأرجوانية على الثوم والبصل؛ ومع برودة الطقس ليلاً سوف تقل الإصابة بالبياض الدقيقي في الطماطم والفراولة.

وأضاف «فهيم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه بعد أيام قليلة ويبدأ الشهر القبطي «كيهك» الذي يتسم بالبرودة وقصر ساعات النهار، وهو ما يعوض احتياجات البرودة لبعض أشجار الفاكهة لذا يجب أن يطمئن أصحاب مزارع الزيتون والأشجار متساقطة الأوراق، إلا أنَّه طقس مميز لمحصولي القمح والفول البلدي والبطاطس الشتوي في نهاية عمرها وللبنجر في العروة الأولى، أما المحاصيل التي تُزرع في هذه الأيام بالبذور أو الحبوب الجافة، فيمكن نقع البذور والتقاوي في محلول نترات البوتاسيوم وفوسفات أحُادي البوتاسيوم بنسبة 1.8% لكل منهما مما يؤدي إلى تحسين الامتصاص في الأجواء الباردة مثل القمح والشعير، أما البطاطس الصيفي التي زُرعت مبكراً وكل الخضر والفراولة فيجب إضافة سماد عالي الفسفور لها.

يجب الإسراع في تقليم العنب وعدم التعجل برش كاسرات السكون

تابع رئيس مركز معلومات تغير المناخ أنَّ طماطم الصعيد التي يتم جمعها حالياً فسوف يكون حجمها ولونها ضعيف ويجب إضافة سترات أو نترات البوتاسيوم بالرش الورقي لها، أما أشجار الزيتون فيجب الاستعداد لضبط موسم الزراعة وخاصة التقليم من الآن، كما أنَّ احتياجات برودة الطقس فيجب إضافتها في مواعيدها، أما مزارعي العنب فلا يجب التعجل مطلقاً برش كاسرات السكون والتقليم السريع للأشجار.

تقريب رية المحاياة للقمح وإضافة حامض الفسفوريك لتنشيط الجذور

أما القمح، فأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أنَّه يجب تقريب موعد رية المحاياة لمساعدة النباتات على التجذير والتفريع دون تأخير ويكون من 20 إلى 25 يوماً من الزراعة، مع إضافة 8 لترات حامض فسفوريك بنسبة 80% مع الري لزيادة تنشيط الجذور في ظروف نقص التهوية بسبب تشبع الأرض بالرطوبة أو بسبب انخفاض الجو ليلاً مع إضافة دفعة التسميد الأزوتي بمعدل 100 إلى 120 كجم نترات نشادر للفدان أو 80 إلى 100 كيلو يوريا، وقبل الري بيوم يمكن رش مبيدات الحشائش.