روسيا عن تصنيفها كدولة تنتهك الحرية الدينية: «يجب على أمريكا التركيز في عيوبها»

أدانت السفارة الروسية في واشنطن، التصريحات الأمريكية التي وصفتها بأنها تشير إلى حملة تشوية ضد القيم الدينية الروسية، قائلة: «إن واشنطن اتهمت روسيا بانتهاكها لحقوق الدين، مع عدم تكليف أنفسها بعناء البحث عن حقائق التهم التي لا تستند إلى أي دليل يؤكد تورط موسكو في تلك الانتهاكات»، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

الولايات المتحدة تضم روسيا لقائمة منتهكي الحريات الدينية

وقالت السفارة الروسية لدي واشنطن في بيان عبر «تليجرام»: «إن بلدنا يواجه المزيد من الاتهامات حول انتهاكه للحقوق الدينية للمواطنين، والتي لا تستند إلى أي دليل»، مشددة على أن الأمريكيين لا يكلفون أنفسهم عناء حتى لتحديث صياغة ادعاءاتهم، وكان على الولايات المتحدة أن تنتبه إلى عيوبها بدلا من ممارسة الوعظ الأخلاقي.

وأشارت السفارة، إلى أن روسيا دائمًا متطورة كدولة متعددة القوميات والطوائف وهذا هو مصدر قوتها، وحماية حقوق المؤمنين أولوية مطلقة.

وتأتي هذه التصريحات بعد ما أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس، عن إدراج عدة دول وجماعات وكيانات إرهابية وتنظيمات مسلحة على قائمة «منتهكي الحريات الدينية»، وعلى رأسها روسيا.

قانون الحرية الدينية لعام 1998

وعلى جانب آخر، وبموجب قانون الحرية الدينية لعام 1998، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تصنيف بورما وجمهورية الصين الشعبية وكوبا وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وباكستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان، دولا تثير قلقا خاصا، «ولانخراطها في انتهاكات خطيرة بشكل خاص للحرية الدينية أو التسامح معها».

وأضاف بلينكن: «نضع جمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام على قائمة المراقبة الخاصة لمشاركتها في الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية والتسامح معها».

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه تم إدراج حركة الشباب الصومالية، وبوكو حرام وهيئة تحرير الشام والحوثيين والعديد من المنظمات الأخرى، «استنادا إلى أعمالها في جمهورية إفريقيا الوسطى، في قائمة الكيانات التي تثير قلقا خاصا».