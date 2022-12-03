المواصفات النهائية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة «2022- 2023»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات النهائية لامتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2022- 2023، في إطار الاستعدادات النهائية للامتحانات والتي تعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي، من حيث نوعية الأسئلة، وعددها، وآلية عقدها، فضلاً عن الزمن المحدد للإجابة على الأسئلة، وتفاصيل الأسئلة المقالية.

بحسب دليل الطالب لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية 2022-2023، الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، يشمل امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2022- 2023، أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

مواصفات امتحان اللغة العربية ثانوية عامة

تفاصيل أسئلة الاختيار من متعدد

- 85% من الامتحان.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 12 سؤالًا.

- عدد الأسئلة بـ6 درجات: لا توجد.

- العدد الكلي للأسئلة: 56 سؤالًا.

- الدرجة الكلية: 68 درجة.

تفاصيل الأسئلة المقالية:

- 15% من أسئلة الامتحان.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: لا توجد.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 3 أسئلة.

- عدد الأسئلة بـ6 درجات: 4 أسئلة.

- الدرجة الكلية: 12 درجة.

التفاصيل الكاملة للامتحان:

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 15 سؤالًا.

- عدد الأسئلة بـ6 درجات: 1 سؤال.

- العدد الكلي للأسئلة: 60 سؤالًا.

- زمن الامتحان: 3 ساعات.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ امتحان اللغة العربية ثانوية عامة، سوف يشتمل على 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15% من الدرجة الكلية، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالاً من القصة المقررة.

نصائح مهمة للطلاب بشأن الامتحانات

وفي سياق متصل، وجه الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، مجموعة نصائح مهمة للطلاب بشأن الامتحانات، مؤكّداً أهمية قراءة جميع أسئلة الورقة الامتحانية قراءة كلية، والبدء بالأسئلة الأسهل بالنسبة للطالب في بداية الإجابة.

وشدد الدكتور أحمد عبدالرشيد في حديثه لـ«الوطن» على ضرورة توزيع زمن الامتحان على أسئلة الورقة الامتحانية، وتنظيم عناصر الإجابة على كل سؤال، ومراجعة ورقة الإجابة في نهاية فترة الامتحان وعدم الاستعجال والخروج من اللجنة قبل نهاية وقت الامتحان، مؤكّداً أهمية مراجعة البيانات الأساسية للطالب قبل تسليم ورقة الإجابة والخروج من لجنة الامتحان.