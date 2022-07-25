انطلاق امتحان اللغة العربية لطلاب نقل الأزهر الدور الثاني

انطلق قبل قليل، امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمعاهد الأزهرية، إذ يؤدي اليوم الإثنين، طلاب صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية، بالمراحل الثلاث امتحانات الدور الثاني للعام الحالي 2021-2022، ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية والخط والإملاء- المهام الأدائية.

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء

وكذلك يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، أما طلاب الصف الأول الإعدادي بـ المعاهد الأزهرية، يؤدون امتحان الورقة الثانية في مادة اللغة العربية التي تشمل المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة، ونفس الأمري يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان الورقة الثانية في مادة اللغة العربية التي تحتوي على المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة.

أما بالنسبة لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي امتحان مادة القرآن، ثم امتحان مادة الصرف، أما طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، يؤدون الامتحان في مادة القرآن، ومادة الصرف.

أما طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي فيؤدون امتحان مادة الصرف، ومادة المواطنة، ومادة الإنشاء، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في مادة الصرف ومادة المواطنة ثم مادة الإنشاء.

امتحانات الدور الثاني

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات الأزهرية، التي بدأت 24 يوليو الجاري، للصفوف النقل الابتدائية وامتحانات النقل الإعدادي، وبدأ طلاب الصفين الرابع والخامس امتحاناتهم بمادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم الأحد 31 يوليو بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

بينما أعلن القطاع أنَّ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للدور الثاني وفقا للجدول من المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء 10 أغسطس، ستبدأ بمادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.