«العليا للفيروسات» لم نرصد أي متحورات جديدة لفيروس كورونا غير المعلن عنها

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة للوزارة، المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع برودة الجو ودخول فصل الشتاء.

لم يتم رصد أي متحورات جديدة بشأن كورونا

ولفت إلى أن سبب زيادة الحالات الخاصة بالإنفلونزا العادية و إصابات كورونا ترجع إلى التغير في طبيعية الجو والفصول، مؤكداً أنه حتى الآن لم يتم رصد أي متحورات جديدة بشأن فيروس كورونا و أن السلالات الموجودة في مصر هي القديمة المعلن عنها رسمياً من قبل وزارة الصحة.

تغير طبيعة الجو سبباً رئيسياً في انتشار الأمراض التنفسية

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو العليا للفيروسات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين ارتداء الكمامات طوال فترة التواجد خارج المنزل خاصة في الأماكن المزدحمة وفي وسائل النقل العام، وعدم التهاون في اتباع إرشادات الأطباء حال الشعور بأي أعراض للمرض، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وارتداء الملابس الثقيلة للوقاية من برودة الجو الشديدة، إذ أن تغير طبيعة الجو سبباً رئيسياً في انتشار الأمراض التنفسية.

ولفت إلى أن المراكز البحثية والجهات المختصة تتابع لحظياً الوضع الصحي خاصة فيما يتعلق بأزمة كورونا .

فيروس كورونا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور على الأنور، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدمرداش، أن هناك استعدادات لأعلى مستوى بشأن مجابهة انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أنه لا توجد أي مشكلات، وأن الوضع الصحي آمن ولاتوجد أي أزمات في الأدوية و المستلزمات الطبية.

ولفت على الأنور في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الأطقم الطبية اكتسبت الخبرات الكافية للتعامل مع الأمراض التنفسية أبرزها كورونا، موضحاً أن مصر نجحت في إدارة الأزمة كالعديد من الدول التي نجحت في مواجهتها بكافة الطرق .